كازاخستان: السوريون هم من يرسم النظام السياسي المستقبلي لبلدهم

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن وفد كازاخستان دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا وكذلك تشكيل اللجنة الدستورية.

ونقل المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية عن نائب ممثل كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة، كانات توميش، قوله: "إن السوريين هم الذين يجب أن يبدأوا في رسم النظام السياسي المستقبلي للدولة السورية بدعم من المجتمع الدولي".

وبحسب البيان الصحفي، ناشدت كازاخستان جميع الأطراف المعنية التعاون في تنفيذ مذكرة تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، والتي وقعتها الدول الضامنة لعملية أستانا — روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر، وكذلك ضمان الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بأقصر الطرق.

سبوتنيك