الكشف عن كيفية إدارة تركيا لقضية اختفاء خاشقجي!

جهينة نيوز

كشف وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الخميس عن كيفية إدارة بلاده لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الوزير التركي إن بلاده تدير القضية بعناية فائقة ونجاح حسب وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف عبد الحميد غل أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء جمال خاشقجي وليست وزارة العدل، وأن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية.

وأكد وزير العدل أن التحقيقات حول اختفاء خاشقجي تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، ونتوقع التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.