استقرار اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وتراجع الأسهم

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث وازن تراجع الأسهم الآسيوية تأثير ارتفاع الدولار الذي تعزز بعد أن أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر سبتمبر أيلول توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ 26 يوليو تموز 1233.26 دولار للأوقية المسجل يوم الاثنين.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1225.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ كبير المتعاملين لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ ”الذهب يقتفي أثر كل من الدولار الأمريكي والأسهم عن كثب، لكن الدولار أكثر.“

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة في أسبوع اليوم.

وقال نعيم أسلم محلل السوق لدى ثينك ماركتس يو.كيه في مذكرة ”عندما يصبح النقاش كيف ترفع سعر الفائدة، فسيكون لذلك أثر سلبي على سعر الذهب في المدى القصير.

”لكن، ثمة إمكانية كبيرة للحسابات الخاطئة هنا، ولذا نعتقد أن أي تراجع في سعر الذهب قد ينطوي على فرصة.“

وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1072 دولارا.

رويترز