فينغر يكشف موعد عودته للتدريب ويدافع عن أوزيل

جهينة نيوز

أكد أرسين فينغر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنكليزي، أنه سيعود للتدريب مجددًا ابتداءً من يناير كانون الثاني المقبل، وأنه يستعد في الفترة الحالية من أجل تهيئة نفسه للعودة إلى التدريب مرة أخرى، دون أن يحدد وجهته المقبلة التي هي محل الدراسة الآن.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف بعد أين سأذهب، أنا في راحة الآن، ومستعد للعمل مرة أخرى"، مضيفا: "هناك عروض مختلفة من اتحادات ومنتخبات وطنية، قد يكون منتخب اليابان".

ونفى أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال، ما تردد حول اقترابه من قيادة المنتخب الألماني خلفاً ليواكيم لوف الذي قدم نتائج غير مرضية في كأس العالم روسيا 2018، مؤكداً على رغبته في تولي فريق وليس نادي كما أشيع في الفترة الأخيرة.

وأكد المدرب الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد&r