فينغر يكشف موعد عودته للتدريب ويدافع عن أوزيل

جهينة نيوز

أكد أرسين فينغر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنكليزي، أنه سيعود للتدريب مجددًا ابتداءً من يناير كانون الثاني المقبل، وأنه يستعد في الفترة الحالية من أجل تهيئة نفسه للعودة إلى التدريب مرة أخرى، دون أن يحدد وجهته المقبلة التي هي محل الدراسة الآن.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف بعد أين سأذهب، أنا في راحة الآن، ومستعد للعمل مرة أخرى"، مضيفا: "هناك عروض مختلفة من اتحادات ومنتخبات وطنية، قد يكون منتخب اليابان".

ونفى أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال، ما تردد حول اقترابه من قيادة المنتخب الألماني خلفاً ليواكيم لوف الذي قدم نتائج غير مرضية في كأس العالم روسيا 2018، مؤكداً على رغبته في تولي فريق وليس نادي كما أشيع في الفترة الأخيرة.

وأكد المدرب الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد» الألمانية، على أنه لا يفكر في تولي أي المنتخب الألماني أو منتخبات خلال الفترة القادم، مؤكداً على رغبته في قيادة فريق بأحد الدوريات الأوروبية.

وعلى الجانب الأخر، أشار فينغر إلى أن المنتخب الألماني يعاني من التراجع وتذبذب مستواه منذ مشاركته في كأس العالم وظهوره بشكل مخيب، بالإضافة إلى اخفاقه في تحقيق انتصاراً واحداً منذ بداية الموسم.

وشدد المدرب الفرنسي على أن منتخب ألمانيا يحتاج للتدعيم بشكل عام، وإلى عودة لاعبه الدولي مسعود أوزيل بوجه خاص، معرباً عن أمنيته بأن يتواصل لوف مع لاعب أرسنال من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى للنهوض بالفريق.

وقال فينغر: مسعود أوزيل لاعب رائع، لقد قدم مستويات جيدة مع المنتخب الألماني طوال مسيرته الدولية، الانتقادات في حقه كانت لاذعة إلى حد ما، أنا أعرفه جيدًا وأعرف أنه ليس بهذا الشكل الذي تحدثوا به عنه أمام وسائل الإعلام المختلفة.

وكان أوزيل أعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب نهاية منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، والتي خرج منها منتخب ألمانيا من الدور الأول وقدم واحدة من أسوء البطولات التي قدمها في تاريخه، مما جعل الاتهامات تنهال على أوزيل دونًا عن غيره.

وامتعض أوزيل من الاتهامات التي وجهت إليه خصيصًا بعيدًا عن بقية زملائه، الأمر الذي اعتبره اتهامات عنصرية لأنه تركي الأصل، حيث قال حينها: "حينما نفوز فأنا ألماني وحين نخسر فأنا تركي" في إشارة إلى سوء معاملته وتحميله ما هو فوق طاقته.

يذكر أن أرسين فينغر كان ترك تدريب آرسنال نهاية الموسم الماضي ومازال حتى الآن دون عمل.