وزير المالية الفرنسي يلغي مشاركته في منتدى استثماري بالرياض بسبب خاشقجي!

جهينة نيوز

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، أنه ألغى مشاركته في منتدى استثماري في الرياض الأسبوع المقبل، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال لومير لتلفزيون "سينات العام": "كلا لن أذهب للرياض الأسبوع المقبل… الظروف غير ملائمة"، حسب "رويترز".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.