قنبلة عودة نيمار تتسبب في انقسام داخل برشلونة!

جهينة نيوز

أكدت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية عبر غلافها أن هناك من يقول نعم داخل برشلونة لعودة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مجددا خاصة داخل غرفة ملابس الفريق.

ويملك نيمار صداقات قوية داخل غرفة ملابس برشلونة مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيلبي كوتينيو ويحتاج إلى العودة إلى الكامب نو من جديد.

وهناك رغبة لدى بعض اللاعبين في الموافقة على عودة اللاعب مرة أخرى في الوقت الذي ترى فيه الإدارة صعوبة ذلك بأي حال من الأحوال لاسيما أن هناك الكثير من العقبات التي تقف أمام استعادة نيمار مرة أخرى.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية عن أن البرازيلي نيمار بكى قبل إسبوعين وقال أن قرار الانتقال إلى باريس سان جيرمان كان غير صائب بالمرة وأنه يدفع ثمن ذلك غاليا.

وأكدت الإذاعة في الخبر الذي بثته أن عودة نيمار صعبة للغاية بسبب العلاقة بين برشلونة وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ولكن في نفس الوقت ليست مستحيلة إذا ما أصر النجم البرازيلي على الذهاب إلى الكامب نو.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" أن نيمار بكى أمام مسؤول بنادي برشلونة وأكد له أنه يريد العودة إلى الكامب نو بأي حال من الأحوال في الوقت الذي كشفت فيه الإذاعة عن أن نيمار لديه اتفاق مع ناصر الخليفي رئيس النادي على الرحيل مقابل 220 مليون يورو في الصيف المقبل.

وحرص راديو كتالونيا على متابعة الأخبار القادمة من باريس بشأن عودة نيمار حيث أشار إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي استشار عدد من الأسماء ذات الوزن الثقيل داخل عرفة الملابس بشأن العودة المحتملة للبرازيلي نيمار وقد أظهرت الكثير من الأسماء موافقتها فيما يرجح أن أصدقاء اللاعب كانوا في صدارة المرحبين بتلك الفكرة.

وترى الإدارة صعوبة عودة نيمار إلى برشلونة بسبب عدة أسباب أبرزها هي أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن اللاعب بمبلغ أقل من الذي كسر به عقده مع البلوغرانا والذي بلغ 222 مليون يورو في حين أن النادي لن يستطيع دفع هذا الرقم مرة أخرى.

وكان برشلونة قد اشترى عدة لاعبين مميزين مثل الفرنسي عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند وفيليبي كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي وبالتالي فإن الأموال التي حصل عليها البلوغرانا من باريس سان جيرمان قد نفذت من خزينة النادي.

كما تنادي بعض الأصوات داخل الإدارة بضرورة رفض عودة نيمار بسبب القضايا المتبادلة بين اللاعب والنادي والتي يجري النظر فيها حاليا ولا يصح أن يعيد النادي الكتالوني نيمار وقد اتجه إلى القضاء لشكوى النادي.

ولا ينسى برشلونة الأسلوب غير اللائق الذي تعامل به نيمار قبل رحيله حيث رفض الحديث مع الإدارة عن عرض باريس سان جيرمان رغم أن النادي لن يمانع في رحيله طالما أن هناك شرطا جزائيا يسمح له بذلك حيث عانت الإدارة أزمات في التفاوض مع النجوم بسبب إدارك جميع الأندية للأموال التي حصل عليها البلوغرانا مما تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار اللاعبين.

وكان برشلونة يأمل أن يشتري النجوم بأسعار معقولة قبل أن يرحل نيمار عن الفريق وعقب الحصول على الصفقات المطلوبة يمكن لباريس سان جيرمان وقتها كسر العقد ولكن اللاعب لم يبد تعاونا بالمرة بهذا الخصوص.

المصدر: يوروسبورت عربية