إنجاز مشاريع مائية بكلفة 431 مليون ليرة

جهينة نيوز

أنهت الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الوسطى العمل في عدد من المشاريع بكلفة إجمالية بلغت 431 مليون ليرة.

وذكر المهندس عبد العزيز عبد العزيز مدير الشركة لصحيفة البعث أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع خطوط للصرف الصحي في قرى وبلدات عبر بيت سيف وطاحونة الحلاوة وساقية نجم وشطحة بمنطقة الغاب وعاشق عمر بمنطقة مصياف وتل الدرة وتل جديد والشحطة في منطقة سلمية بقيمة إجمالية 225 مليون ليرة حيث تم تركيب قساطل بيتونية بطول 8 كم وقساطل بولي ايتيلين بطول 1كم فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الزاملية بمنطقة مصياف لتخديم القرية وربطها مع المحور الإقليمي لقرية حرمل كاف الحبش وحرمل بيت عتيق بكلفة 137 مليون ليرة لافتاً إلى أن الأعمال تضمنت تركيب خطوط صرف صحي من القساطل البيتونية وبأقطار من 30سم إلى 60 سم وبطول 7 كم.

وأضاف أن الورش التابعة للشركة نفذت أعمال إعادة بناء وإكساء وعزل مع تقديم بعض التجهيزات لمشروع منظومة طوارئ مديرية صحة حماة بقيمة 50 مليون ليرة إضافة لإنهاء أعمال مشروع مياه تل قرطل بقيمة 19 مليون ليرة ويهدف لإرواء قرية تل قرطل وبعض القرى من البئر المحفورة قديماً حيث تم تركيب قساطل بولي ايتيلين بأقطار مختلفة بحدود 3ر4كم.

وتتضمن خطة فرع المنطقة الوسطى للشركة العامة للمشاريع المائية خلال العام 2018 مبلغاً وقدره 5ر1 مليار ليرة وبلغت خطة الفرع لغاية أيلول الماضي ملياراً و370 مليون ليرة ونسبة تنفيذ بلغت 100بالمئة.