أرامكو السعودية تحصل على حصة في مشروع للتكرير بشرق الصين

الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 10:47 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

أرامكو السعودية تحصل على حصة في مشروع للتكرير بشرق الصين

جهينة نيوز

قال مسؤول كبير اليوم الخميس إن شركة أرامكو السعودية تعتزم إبرام اتفاق في وقت لاحق اليوم للحصول على حصة في مشروع للتكرير والبتروكيماويات في شرق الصين.

وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو في مؤتمر للصناعة ”سنقيم مراسم توقيع في وقت لاحق اليوم مع حكومة تشجيانغ للاستثمار في مشروع تشجيانغ للتكرير والبتروكيماويات“.

ووقعت أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقا طويل الأجل مع شركة تشجيانغ رونغ شنغ المشغلة للمشروع لتوريد الخام.

وتعتزم شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لعملاق المنسوجات مجموعة رونغ شنغ القابضة، بدء تشغيل مشروع التكرير والبتروكيماويات البالغ طاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا في شرق الصين أواخر العام الحالي.

رويترز


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