لافروف: نتواصل بشأن سوريا مع الدول الغربية واتفاق إدلب ينفذ من خلال سحب الاسلحة الثقيلة

الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 09:53 | سياسة, عالمي

لافروف: نتواصل بشأن سوريا مع الدول الغربية واتفاق إدلب ينفذ من خلال سحب الاسلحة الثقيلة

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن مجموعة أستانا مستعدة للتواصل مع ما يسمى "المجموعة المصغرة" حول سوريا لكن من الضروري تحديد أساس هذه الاتصالات.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي فرانس"، مجلة "باريس ماتش" وصحيفة "فيغارو": "نحن لسنا ضد الاتصالات حتى مع أولئك الذين لا يشاركوا تقييماتنا ومن لا نشارك تقييماته. روسيا تتواجد في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية دول الغرب — دون هذه الدعوة".

وأضاف لافروف ان "الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اقترح في وقت سابق فكرة، أن تتواصل ما يسمى بـ"المجموعة المصغرة" حول سوريا مع مجموعة أستانا — روسيا، تركيا وايران. نحن مستعدون لهذه الاتصالات. وقبل أن نبدأ مناقشة شيء بجد، علينا أن نحدد أسس هذا النقاش".

وقال لافروف أنه لا يمكن أن يكون هناك أساس لهذا النقاش إلا قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يركز على نهوج السوريين والعمليات التي يجريها السوريين أنفسهم.

وشدد لافروف: "لا يمكننا وراء ظهر الحكومة، المعارضة والمجتمع المدني السوري حل القضايا الهامة".

ومن جهة أخرى كشف لافروف أن اتفاق إدلب يتم تطبيقه حتى الأن بكل تفاصيله من خلال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.


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