تركيب 100 ألف بوابة انترنت خلال الـ 2019

جهينة نيوز

أكدت مصادر الشركة السورية للاتصالات لصحيفة الثورة أن هناك العديد من المشاريع التي تخطط لتنفيذها خلال العام الجديد 2019 ومن تلك المشاريع تركيب منصات نفاذ خارجية لتقديم الخدمات الهاتفية وخدمات الحزمة العريضة في التجمعات الريفية مشيرة إلى أن المشروع قيد التعاقد حالياً، ومنها مشروع تأمين بوابات الحزمة العريضة للمراكز الهاتفية في فروع الاتصالات بعدد( 10 ألف بوابة adsl ) إضافة إلى تأمين تجهيزات القدرة والربط الضوئي اللازمة وذلك ضمن خطة العام القادم 2019 ، وكذلك مشروع توسيع شبكة تبادل المعطيات ومزود تراسل وشبكة النقل الرقمي، وكلاهما ضمن خطة العام القادم 2019 ، كما تتضمن خطة الشركة تأهيل الكبل الضوئي بين دير الزور - الحسكة وهو حالياً قيد التعاقد.‏

وحول ما تم إنجازه من أعمال منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بينت مصادر الشركة فيما يتعلق بإعادة تأهيل الشبكات في المناطق المحررة في المحافظات السورية أنه تم تأهيل الأبنية والشبكات الهاتفية لبعض مراكز اتصالات الغوطة الشرقية مع تأمين بعض مواد الشبكات بنسبة إنجاز 60%، كما تم تأهيل الشبكة الهاتفية في المنطقة الحرة / عدرا، واستكمال تنفيذ مسار الكبل الضوئي بين دمشق والقنيطرة بنسب إنجاز 100% لكلا المشروعين، وفي محافظة حلب تم إعادة تأهيل الشبكة في الليرمون وتأهيل الكبل الضوئي بين حمص ودير الزور وتأهيل مسار الكبل الضوئي بين دير الزور - الميادين- البوكمال ومبنى اتصالات الميادين والبوكمال وجميعها بنسب إنجاز 100% .‏