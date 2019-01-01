المجالس المحلية تؤدي اليمين القانونية.. توزيع المهام على أعضاء المكاتب التنفيذية المنتخبين في المحافظات

جهينة نيوز

ركزت الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 18 تشرين الاول 2018 اهتمامها على انتخابات المجالس المحلية وتأدية اليمين القانونية لبدء عمل ومهام المكاتب التنفيذية.

وأدى رؤساء المجالس المحلية أمس اليمين القانونية بعد أن تم انتخابهم مع نواب رؤساء المجالس وأمناء السر والمراقبين وخلال اجتماع عقد في وزارة الادارة المحلية والبيئة تم توزيع الأعمال على أعضاء المكاتب التي ستباشر أعمالها بعد تصديق قرارات توزيع المهام من قبل وزير الإدارة المحلية على المنتخبين في المحافظات ومدن مراكز المدن والبلدات والبلديات، فيما تم انتخاب المدن الأخرى والبلدات اول امس،‏ حيث اجتمعت المجالس المحلية المنتخبة وفق البرنامج المحدد وتم انتخاب رؤساء المجالس المحلية ونواب رؤساء المجالس وأمناء السر والمراقبين، كما تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المكاتب التنفيذية لهذه المجالس، وعقدت المكاتب التنفيذية المنتخبة اجتماعها الأول.‏

ويبلغ عدد أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات لايقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد عن عشرة أعضاء، ويشمل العدد نائب رئيس المكتب التنفيذي، وبالنسبة لعدد أعضاء المكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة فهو 8 أعضاء ويشمل العدد نائب الرئيس، أما عدد أعضاء المكاتب التنفيذية التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة فيبلغ 6 أعضاء ويشمل العدد نائب الرئيس أيضا، وبالنسبة للبلدات والبلديات فيبلغ عدد أعضاء مكاتبها التنفيذية 4 أعضاء بما فيهم نائب الرئيس .‏

كما يوجد 14 مجلس محافظة و11 مجلس مدينة مركز محافظة، و 145مجلس مدينة و 520 مجلس بلدة، كذلك يوجد 754 مجلس بلدية ، مع التنويه أن نسبة ممثلي العمال والفلاحين في مجالس الإدارة المحلية لاتقل عن 50%.‏