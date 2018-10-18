أبراج يوم الخميس 2018/10/18 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/18: جريء، مبدع، مجتهد، طاقتك عالية تفكر بعقلك قبل اتخاذ القرارات تعمل بجهد،مهتم وتحب أن تكون دائما بالمقدمة وتحت الأضواء، مساعد لعائلتك، تحسن بالأحوال على صعيد معنوي وجسدي تجد حلول لمشكلة شخصية قانونية إدارية مهمة تتعلق ببيع وشراء أو ميراث تحصل على المال من طرق عديدة، للبعض تغير مكان اقامة .

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:تركز على عملك وتقدم جهود إضافية لتحافظ على مستوى جيد من الأداء احمي وضعك ومكانتك من المخاطر وتقرب من المسؤولين عنك،تغير الأمور لصالحك وتعقد صداقات جديدة وتسمع أخبار تسعدك، للبعض تبدأ بمشروع جديد.

برج الثور:تطرح مشاريع جديدة وتتخلص من صعوبات ومسؤوليات أعطي صورة جيدة عنك وانتبه من السرعة وركز على عملك، احسب خطواتك بالعمل مع الغرباء.

برج الجوزاء:تقوم باتصالات وتخطط لعمل أو سفر مناسب تكسب أكبر قدر ممكن من الفوائد لتحقق أهم الأهداف خاصة على صعيد عاطفي أو على صعيد تنقلات ومقابلات الوقت لصالحك .

برج السرطان:لاتهرب من مفاوضات قوي أعصابك وادعم ثقتك بنفسك حتى تحصل على تضامن من حولك، ركز على أمورك المالية تشارك برأيك مع الآخرين حتى لاتعرض جهودك للفشل، ممنوع المغامرة والتردد.

برج الأسد: تركز على الشراكة قد تواجه ملاحظات جارحة حاول تظبط نفسك ولا تشعر بالضعف أمام الخصم، أنت تمتلك القدرة الكافية على الإقناع تفائل واصبر، مساءاجتمع مع المحبين نظم سهرة للمرح والتسلية .

برج العذراء: تضع أهدافك وتعدل جدول أعمالك خليك حريص بخطواتك ولا تفكر وتنشغل الا بالضروري مسؤولياتك كثيرة ومتعبة،انتبه على صحتك.

برج الميزان: عزم ونشاط وثقة بالنفس مفاجأة وخبر من بعيد ينسيك حزن الماضي، الوقت مناسب لتوظف طاقاتك صوتك مسموع ركز على عملك واستغل الفرص.

برج العقرب: تواجه تداخل بأمورك العائلية والمهنية تستطيع حل المشاكل بأسلوبك الدبلوماسي وتحسن انتقاء كلماتك أنت بحاجة للحذر من خسارة على صعيد مقربين انتبه على صحتك، للبعض تسمع خبر يغيرحياتك .

برج القوس: فرصة مهمة توقع عقد وتتابع اتصالات بنشاط وعزم انفراج وتعويض لخسارة سابقة تغير حياتك الاجتماعية والعاطفية، وقت مفيد للطلاب.

برج الجدي: طموح تضع خطط مهنية صحيحة لنفسك تحصل على أرباح من مفاوضات احرص على قراءة جميع الملفات قبل التوقيع والموافقة حتى لا تغرق بالأوهام، اتبع حدسك.

برج الدلو: القمر عندك، حركة الكواكب تساعدك استغل الفرصة بفعالية مميزة في أي مكان تتواجد فيه، تقدم مساعدة الجميع بحاجتك حضورك مميز وطاقتك عالية.

برج الحوت:تحرك بهدوء تجاه أي حدث أو معاملة خصوصا مع الغرباء احسب خطواتك وانتبه على كلامك خليك مستعد دائما، للبعض فقدان وضياع أشياء، وللبعض انتبه من الحسد والنميمة.