تقرير يتحدث عن نية الصين الكشف عن سلاح سري مرعب – التفاصيل

جهينة نيوز:

نشرت مجلة ذا ديبلومات اند ديفاينس تقرير يتحدث عن نية الصين الكشف عن قاذفة نووية شبح بعيدة المدى في العام القادم في حين لم يصدر أي تصريح رسمي صيني حول الموضوع.

و وفقاً للتقرير فإن القاذفة الاستراتيجية النووية هونغ-20 التي مداها 5000 كلم و حمولتها لا تقل عن 10 أطنان سيتم الإعلان عنها بشكل علني لأول مرة العام القادم ضمن الذكرى السنوية السبعين لتأسيس القوى الجوية الصينية.

و يذكر أن الطائرة هونغ-20 يجري العمل عليها منذ مطلع القرن الحالي ضمن برنامج سري جداً و إعترفت الصين بالبرنامج و لكن لا متوفرة بشكل رسمي عنها.