مواطنة أردنية: "انا مش عارفه مين الي كان تحت الحرب و الحصار سورية ولا نحنا"

جهينة نيوز:

ما أن تم إفتتاح معبر نصيب الحدودي حتى سارع الأشقاء الأردنيين الى سورية للتسوق و بشكل خاص الألبسة و القرطاسية و الفواكه و الخضار و غيرها من المواد التي إعتاد الأشقاء الأردنيين على شرائها من سورية قبل الحرب.

و نشر ناشطون صور للفواكه السورية تدخل الاردن و قد أثارت هذه الصور زوبعه من التعليقات من قبل المواطنيين الأردنيين, و كتبت مواطنة أردنية تعليقاً على صورة تحمل تفاح في سيارة سياحية الى الاردن:"انا مش عارفه مين الي كان تحت الحرب و الحصار سورية ولا نحنا", فيما اشاد آخرون بالمواطن السوري بأنه عامل جاد و منج, بينما كتب أحدهم نحن الذين كنا في حرب, و فيما يلي بعص الصور من التعليقات