ضابط شرطة يغتصب امرأة في سيارتها

الأربعاء, 17 تشرين الأول 2018 الساعة 22:43 | مجتمع, حوادث

ضابط شرطة يغتصب امرأة في سيارتها

جهينة نيوز

اتهم الضابط ريان ماكلين بعدة قضايا شملت الاغتصاب من الدرجة الأولى والثانية , والقيام بتصرف منحرف واعتداء من الدرجة الثانية , بالإضافة إلى ارتكاب جريمة جنسية من الدرجة الرابعة.

وتم اعتقاله من قبل السلطات الأميركية بعد اغتصاب امرأة داخل سيارتها خلال توقف حركة السير بسبب الزحام في ولاية ميريلاند , بالإضافة إلى إجبارها القيام بعمل جنسي أثناء وجودهما في سيارتها.

وتعليقاً على الحادثة قال قائد الشرطة هانك ستاونسكي في مؤتمر صحفي : إن الاتهامات ضد هذا الضابط مثيرة للقلق للغاية , فالضابط يؤدي اليمين لحماية الآخرين وليس الإساءة إليهم واستخدام السلطة لإيذائهم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا