ضابط شرطة يغتصب امرأة في سيارتها

جهينة نيوز

اتهم الضابط ريان ماكلين بعدة قضايا شملت الاغتصاب من الدرجة الأولى والثانية , والقيام بتصرف منحرف واعتداء من الدرجة الثانية , بالإضافة إلى ارتكاب جريمة جنسية من الدرجة الرابعة.

وتم اعتقاله من قبل السلطات الأميركية بعد اغتصاب امرأة داخل سيارتها خلال توقف حركة السير بسبب الزحام في ولاية ميريلاند , بالإضافة إلى إجبارها القيام بعمل جنسي أثناء وجودهما في سيارتها.

وتعليقاً على الحادثة قال قائد الشرطة هانك ستاونسكي في مؤتمر صحفي : إن الاتهامات ضد هذا الضابط مثيرة للقلق للغاية , فالضابط يؤدي اليمين لحماية الآخرين وليس الإساءة إليهم واستخدام السلطة لإيذائهم.