في مرمى النيران : ناشط ينشر صور لفضائح الطيران الأمريكي في الأجواء السورية

الأربعاء, 17 تشرين الأول 2018 الساعة 22:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

في مرمى النيران : ناشط ينشر صور لفضائح الطيران الأمريكي في الأجواء السورية

جهينة نيوز:

تعود القصة الى حادث جوي كشفت عنه روسيا حين حاولت مقاتلة اف-22 رابتور أمريكية استفزاز قاذفة روسيا طراز سو-24 و أطلقت تجاهها ألغام حرارية و لكن ما لم يكن يدركه الطيار الأمريكي أن القاذفة الروسية لم تكن بدون حماية حيث و خلال لحظات وجد الطيار الأمريكي نفسه في مرمى سو-35 اس لم يدرك كيف أصبحت خلفه, و منذ حينها تستمر الروايات و بشكل خاص على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الحادثة, و هذا الجدل إنتهى بناشط روسي للكشف عن بعض فضائح الطيران الأمريكي الذي كان دائماً في مرمى النيران الروسية, و بعد أن نشر أول صور للطائرة الامريكية اف-22 تحت مرمى النيران الروسية من شاشات قمرة مقاتلة سو-35 قرر نشر المزيد.

هذا و نشر حساب " Fighter-bomber" على التلغرام مجموعه صور لطائرات أمريكية تم رصدها دون أن تدري و تعهد بنشر المزيد , و يظهر في الصور صهريج وقود طائر طراز كي-سي 10 و زوج من مقاتلات اف-15 في مرمى النيران الروسية و نشر عدة صور قال أنه تم إلقتاطها خلال الحرب على داعش قبل حوالي عام من الآن من قمرة طيار روسي و هو ما يشير الى وجود العديد من الحوادث الجوية خلال القضاء على داعش حين كان الامريكي يحاول عرقلة القضاء على التنظيم الارهابي.


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