ترامب: لا أريد أن أتخلى عن السعودية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز بزنس"، إنه لا يريد التخلي عن السعودية رغم المخاوف المستمرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترامب مرارا عن آماله بأن لا يكون الزعماء السعوديون مشاركين في اختفائه.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن حليفتها في الخليج: "لا أريد أن أفعل ذلك".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنّ بلاده بحاجة إلى السعودية في الحرب على الإرهاب، في حين ينتقد المجتمع الدولي الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.

وقال ترامب: "نحن بحاجة إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى".

وأكد في السياق أنه لا يعمل على توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة بشأن اختفاء خاشقجي, علماً بأن تركيا أعلنت في وقت سابق أنها سلمت الولايات المتحدة أدلة حول إختفاء خاشقجي.

وكالات