زاخاروفا: الإرهابيون رفضوا الخروج من المنطقة منزوعة السلاح بإدلب

الأربعاء, 17 تشرين الأول 2018 الساعة 21:04 | سياسة, عالمي

زاخاروفا: الإرهابيون رفضوا الخروج من المنطقة منزوعة السلاح بإدلب

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” رفضوا الخروج من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم: إنه كان من المقرر وفقا لاتفاق سوتشي أن يتم بحلول الـ 15 من تشرين الأول الحالي انسحاب جميع الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأضافت: “إن بعض المسلحين غادروا المنطقة منزوعة السلاح بعد سحب الأسلحة الثقيلة منها ولكن الإرهابيين من “هيئة تحرير الشام” وهي “جبهة النصرة” رفضوا اتخاذ هذه الخطوات وتمكنوا من جمع عدد آخر من المجموعات المنضوية تحت زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي حولهم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإرهابيين أنشؤوا مركزا موحدا في ادلب بهدف مواصلة الاستفزازات معربة عن أملها بأن يقوم النظام التركي بتنفيذ الجزء الخاص به وفقا لاتفاق سوتشي وأن يضمن تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وكانت سورية أعربت عن ترحيبها بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في الـ 17 من أيلول الماضي في مدينة سوتشي الروسية مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا