نيبينزيا يدعو للتحقيق في أنباء استخدام التحالف الأمريكي لـ"قنابل الفوسفور" في سوريا

جهينة نيوز:

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لإجراء تحقيق مفصل في أنباء عن استخدام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قنابل الفوسفور في سوريا.

وقال نيبنزا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "يجب التحقيق بالتفصيل في هذه الأنباء".

هذا و أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التدابير أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط إن “ما تسمى (المجموعة المصغرة) لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية وإجراءاتها تعرقل الحل”.. وإنه “لا يمكن السماح لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بعرقلة تنفيذ الاتفاق حول إدلب”.