إلغاء قرار تكليف أيمن قحف كمدير عام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

جهينة نيوز:

ألغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمة قادري، اليوم، قرار تكليف أيمن قحف كمدير عام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما أنهت ندبه لوزارة الشؤون لتتم أعادته إلى ملاك وزارة السياحة .

ويأتي قرار قادري بعد اسبوعين فقط من تكليفها للقحف بمهام مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

من جانبه أوضح قحف عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك حيث قال : " الإنهاء وإعادة الندب جاء بناءً على طلبي، عُدت لعملي الأصلي مستشارا لوزير السياحة بعد عامين من الندب، لن أتحدث اليوم كثيرا فهناك تاريخ سيتحدث بإنصاف وستظهر حيثيات كثيرة عن تكليف مؤقت بمنصب صغير أقام الدنيا ولَم يقعدها!! ".