سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي استهدف كلية البوليتكنيك غرب شبه جزيرة القرم الروسية

جهينة نيوز:

أدانت سورية بشدة الاعتداء الإجرامي الجبان الذي استهدف كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش غرب شبه جزيرة القرم الروسية مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لوضع حد لكل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الاجرامي الجبان الذي استهدف كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش غرب شبه جزيرة القرم الروسية والذي أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء إضافة إلى جرح آخرين.

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا تتقدم بأخلص مشاعر العزاء والمواساة بالضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى مؤكدة أهمية تضافر الجهود لوضع حد لكل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك حفاظا على السلم والاستقرار في مختلف أرجاء العالم.