التلفزيون الأردني: اقبال على الليرة السورية بالرمثا وتصريف 100 مليون

جهينة نيوز:

تشهد الليرة السورية اقبالا شديد منذ افتتاح معبر جابر/ نصيب بين الاردن وسوريا قبل يومين حيث من المتوقع ان تشهد حركة التجارة بين البلدين نشاطا كبيرا.

اكد موظفون في شركات صرافة عاملة في الرمثا ان اكثر من 100 مليون ليرة سوري تم تصريفها خلال اول يومين من ايام افتتاح الحدود الاردنية السورية عبر معبري جابر الاردني ونصيب السوري.

وبين علي عبيدات موظف في احدى شركات الصرافة ان اقبالا كبيرا على تصريف الليرة السورية مؤكدا في الوقت نفسه لم ترتفع الليرة السورية وبقيت عند حد ال 600 ليرة للدينار الاردني الواحد لافتا الى انه من العادة في حال ازداد الطلب على نوع من انواع العملات فان سعرها يرتفع.

وتوقع رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات ان تشهد الليرة السورية تحسنا مع استقرار الاوضاع السياسية في سورية وخاصة فتح الحدود بين البلدين مؤكدا ان عددا كبيرا من ابناء الرمثا توجهوا خلال اليومين الماضيين الى دمشق لافتا الى ان الحركة تزداد يوميا.