المقاومة الفلسطينية تنفي مسؤوليتها عن صواريخ بئر السبع و مستعدة للرد

جهينة نيوز:

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيان و ذلك بعد التصعيد الذي شهده قطاع غزة على إثر الإعتداءات الصهيونية و رد المقاومة تؤكد فيه عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت على بئر السبع و إستعدادها للرد و جاء في البيان:

"إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص"

لا يزال الشعب الفلسطيني يخوض معركته بكل قوةٍ واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وإننا في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعياً وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم، كما أننا نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباكٍ رادعةٍ معه.

وإن أجنحة المقاومة في غرفة العمليات المشتركة تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسئولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية، كما تؤكد أنها جاهزةٌ للتصدي لاعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية، وستبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سلاحنا مشرعاً في وجه عدونا.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

غزة-فلسطين

الأربعاء 08 صفر 1440 هـ

الموافق 17/10/2018م