طائرات أمريكية تتجسس على صواريخ "إس – 300" السورية

جهينة نيوز:

قامت طائرات استطلاع أمريكية بعمليات تجسس قرب مواقع نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية إس-300" التي وردتها روسيا لسوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "RC-135V"، قامت بعمليات استطلاع في سوريا، قادمة من قاعدة خليج سودا الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

وتقوم هذه الطائرات بعمليات مراقبة إلكترونية لمئات الكيلومترات على طول ساحل سوريا، وفوق المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، والكشف عن عمل صواريخ الدفاع الجوي.

وكانت بريطانيا قد أرسلت طائرات استطلاع خاصة بسلاح الجوي الملكي، للقيام بعمليات استطلاع بالقرب من الأراضي السورية إلى الجنوب حيث الحدود الأردنية والإسرائيلية.