بوتين يرى أن الوضع في إدلب يتطلب اهتماما خاصا

جهينة نيوز:

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على أن الوضع في إدلب يتطلب اهتماما خاصا.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/أكتوبر: "اتفقنا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوضع في محافظة إدلب، حيث يتجمع عدد كبير من المسلحين في منطقة خفض التصعيد. وهناك خطر انتشارهم في الدول المجاورة".

وأضاف بوتين "أبلغنا أصدقاءنا المصريين بأساس الاتفاق مع تركيا لحل هذه القضية".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء: "أطلعنا زملائنا على الخطوات التي تتخذها روسيا لتسوية الأوضاع في سوريا، ضبطنا الساعات حول هذه المسألة واتفقنا على العمل المشترك".