كيان العدو الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" وآيزنكوت يقطع زيارته إلى نيويورك

جهينة نيوز:

أفادت القناة العاشرة العبرية، ظهر اليوم، الأربعاء، بأنه بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة، قرر رئيس هيئة أركان جيش العدو الاسرائيلي، غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك، والعودة إلى كيان العدو.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قرر إغلاق حاجز إيرز ومعبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد إلى ٣ أميال فقط، ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر المنظومة الدفاعية لبطاريات "القبة الحديدية" في محيط منطقة بئر السبع .