السيسي يغرد بعد لقاء بوتين في سوتشي

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية جنوبي البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "سعادتي بالغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الرائع، وتناقشنا في عدة موضوعات هامة وتبادلنا الرؤى حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية".

وكان قد وصل الرئيس السيسى، إلى سوتشى مساء أمس الثلاثاء، قادما من العاصمة موسكو التى أقام بها يومين والتقى خلالها برئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف