تشكيل أول فريق نسائي سعودي لهوكي الجليد

جهينة نيوز

قامت مجموعة من الفتيات في المملكة العربية السعودية بتشكيل أول فريق نسائي لهوكي الجليد في تاريخ المملكة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الفتيات السعوديات اللاتي شكلن أول فريق لهوكي الجليد يسعون حاليا إلى الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرياضة.

وصرح مدرب الفريق، سلطان سلامة، بأن الفريق النسائي تشكلت نواته تحت إشرافه في مجموعة من صالات التزلج في مدينة جدة السعودية، مشيرا إلى أن الهوكي رياضة تحظى بقبول شعبي سواء من فتيات أو شباب المملكة.

وأعربت دارين البايض، إحدى لاعبات فريق الهوكي السعودي، عن سعادتها بالمشاركة ضمن صفوف هذا الفريق، مشيرة إلى أن ممارسة هذه الرياضة بشكل متخصص يسهم في تطوير اللاعبات، مؤكدة حرصها على التدريب والوصول إلى مرحلة التمكن من تلك الرياضة، ما جعل الفريق يكثف التدريبات في الفترة الماضية.