حسين الجسمي يتعرض لهجمة انتقادات تتهمه بسرقة لحن أغنية

جهينة نيوز:

أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية بعنوان "حبيتها" تغزل فيها بمدينة أبوظبي ووطنه، ونشرها عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، ولكن لم تكد تمضي ساعات قليلة على طرح الاغنية التي ذكر أنّها من التراث الإماراتي حتى تعرّض لحملة انتقادات واسعة من اليمن واتُهم بـ"سرقة اللحن من التراث اليمني ونسبه للامارات بينما صاحب اللحن والكلمات الفنان اليمني الراحل حداد بن حسن الكاف".

فيما شن رئيس البيت اليمني للموسيقى فؤاد الشرجيي هجوماً على الجسمي في حسابه عبر "فايسبوك"، مذكراً بأنّ "الأغنية الاساسية التي سرق لحنها وكتبت كلمات جديدة عليها غناها الفنان اليمني الاصل الراحل أبو بكر سالم".

الجسمي وبعد الحملة التي شنت ضده حذف الأغنية من قناته في "يوتيوب"، وأعاد نشرها مرة أخرى بعدما ذكر أنها من التراث اليمني، الأمر الذي دفع برئيس البيت اليمني للموسيقى إلى شكره على تجاوبه وحذفه الاغنية وإعادة نشرها من جديد بعد تصحيح الخطأ".