عدد قتلى تفجير معهد "كيرتش" في القرم يرتفع الى 18 شخصا.. والمشتبه به أحد الطلاب!

جهينة نيوز

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن المشتبه به في تنفيذ التفجير في المعهد في كيرتش انتحر وهو أحد طلاب المعهد.

وقال أكسيونوف، اليوم الأربعاء: "القاتل المشتبه به أطلق النار على نفسه وانتحر. وهو طالب في السنة الرابعة. وقد تم العثور على جثة القاتل في المكتبة في الطابق الثاني".

وأضاف أن الطالب كان يعمل بمفرده، منوها إلى عدم وجود بيانات أخرى.

وأكد أكسيونوف أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

كما أشار رئيس القرم إلى أن عدد ضحايا الانفجار ازداد إلى 18 قتيلا، قائلا: "أنا أتواجد في كيرتش. المأساة هائلة. قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 40".

وأفادت المعلومات في وقت سابق أن عبوة ناسفة انفجرت في المعهد البوليتكنيكي في كيرتش.

ويشار إلى أن الانفجار وقع في غرفة الطعام، وقد كانت العبوة المتفجرة محشوة بمعدات معدنية. وقد تم فتح دعوى جنائية بالحادثة.