قانون عمره ثلاثة قرون يحرم الأمير هاري وزوجته من حضانة طفلهما

جهينة نيوز

لن يتمتع الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بالرعاية القانونية الكاملة لطفلهما، وذلك بسبب قانون ملكي "غريب".

وبموجب هذا القانون الذي وُضع قبل أكثر من 3 قرون، تتمتع الملكة بحضانة قانونية كاملة للأطفال.

وتوضح الخبيرة الملكية، مارلين كوينغ أنّ الملك جورج الأول وضع هذا القانون في عام 1717، قائلةً: "أعتقد أن ذلك حدث عندما لم يكن أمير ويلز (جورج الثاني) يرغب في أن يكون عراب ابنه الشخص الذي اختاره والده، لذا توجه جورج الأول إلى البرلمان لسن قانون حول هذا الأمر".

وأوضحت كوينغ أن المشاكل المحيطة بالقانون نشأت عام 1994، عندما انفصلت أميرة ويلز، ديانا، عن الأمير تشارلز وأعربت عن رغبتها في أخذ ابنيها الأميرين هاري وويليام إلى أستراليا، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب اللوائح المنصوص عليها في قانون الحضانة.

في المقابل، استبعدت كوينغ أن تتدخل الملكة بتربية أبناء هاري، مبينةً: "أشك في أن الملكة ستتدخل، بأكثر من الإجراء الشكلي. أعتقد أن المكلة إليزابيث الثانية سمحت لأبنائها بتربية أطفالهم"