279 من "الخوذ البيضاء" تغادر الاردن سعيا للتوطين في دول غربية

جهينة نيوز

أعلن الأردن اليوم الأربعاء، أن 279 من موظفي ما تسمى منظمة "الخوذ البيضاء" غادروا أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها نقلا عن مصادر بالوزارة: "279 مواطنا سوريا من موظفي الدفاع المدني غادروا المملكة"، وذلك بعد ساعات من إشارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنهم لا يزالون باقين بالمملكة.

وكان العدد الإجمالي لمن دخل المملكة بلغ 422 شخصا، وارتفع هذا الرقم نتيجة ولادة 6 أطفال إلى 428.

وذكر البيان أن الحكومة كانت قد "سمحت لهم بالمرور عبر أراضيها بشكل مؤقت لإعادة توطينهم في دول غربية، بناء على طلب الأمم المتحدة لأسباب إنسانية بحتة، بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومن دون أية التزامات تترتب على المملكة جراء ذلك. وتم البت بمواعيد سفر المتبقي منهم لإعادة توطينهم تباعا خلال الأسبوعين القادمين".

المصدر:سبوتنيك