هيفاء وهبي تنشر صور شقيقاتها.. وتحذر متابعيها

جهينة نيوز

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة تجمعها بشقيقاتها.

علقت هيفاء وهبي على الصورة، قائلةً: "ما شفت أبدا متل حب الأخوات لبعض مهما اختلفنا أو اتفقنا بس الأكيد هو حب خالي من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم !".

وأضافت هيفاء: "هانو وعليا، أنا بعرف أنكن ما بتحبوا الأضواء بس حبيت بيّن للناس اللي بتحبني شو بقصد لما أقول أهلي، وأهلي والسبب الأهم لأطمنكم اني بألف خير عندما أكون بعيدة عن الأضواء !".

ووجهت هيفاء وهبي، حديثًا لمنتقديها في آخر تعليقها: "بليز اللي عنده كومنت مريض يأجله لما أحط صوري لوحدي، من يكسر قلب أختي أكسر له عنقه"