أغنية لمحمد منير تثير أزمة بين فرقة غنائية وأسرة مطرب نوبي

جهينة نيوز

قرّرت أسرة الفنان النوبي المصري الراحل أحمد منيب رفع دعوى قضائية ضد فريق شارموفرز الغنائي لغنائه "الليلة يا سمرة" دون العودة إليها، كون الأغنية في الأصل من حق أحمد منيب وغنّاها محمد منير في ما بعد باستئذان منهم.

وأوضح نجل الراحل خالد منيب للصحافة أنه "بدأ في أخذ الموقف القانوني من أجل الحفاظ على حقوق الأسرة، لكونها ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتهاك تلك الحقوق من دون العودة إليهم، وأن غناء الأغنية جاء بطريقة ساذجة، حيث تم تغيير شكلها وتوزيعها في شكل كامل".

وشدّد منيب على "رفضه الدائم قيام أي مطرب أو فرقة بغناء أغنيات منيب من دون العودة للأسرة".

يذكر أن "شارموفرز" قدّمت الأغنية خلال حفلها الأخير بالأردن، وشاركتها فيه فرقة "أوتوستراد"