نيمار نادماً على برشلونة

جهينة نيوز

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نادماً على رحيله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان , فهو مستمر في إرسال إشارات وتلميحات برغبته في العودة إلى البلوجرانا لأنه يتوق للعب مع ليونيل ميسي من جديد.

ولكن النادي الكتالوني تلقى هذه الرسالات ا لخفية ببرود ولم يعلق عليها حتى الآن , حيث أنه لم ينسَ الصدمة التي سببها لهم برحيله.

لازال نيمار يحافظ على علاقته الجيدة مع عدد من لاعبي برشلونة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه , ويذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لضمه إلى الفريق الملكي.