نيمار نادماً على برشلونة

الأربعاء, 17 تشرين الأول 2018 الساعة 14:39 | رياضة, كرة القدم

نيمار نادماً على برشلونة

جهينة نيوز

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نادماً على رحيله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان , فهو مستمر في إرسال إشارات وتلميحات برغبته في العودة إلى البلوجرانا لأنه يتوق للعب مع ليونيل ميسي من جديد.

ولكن النادي الكتالوني تلقى هذه الرسالات ا لخفية ببرود ولم يعلق عليها حتى الآن , حيث أنه لم ينسَ الصدمة التي سببها لهم برحيله.

لازال نيمار يحافظ على علاقته الجيدة مع عدد من لاعبي برشلونة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه , ويذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لضمه إلى الفريق الملكي.


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