رجل آلي يقدّم شهادة أمام مجلس العموم البريطاني

جهينة نيوز

قدّم رجل آلي شهادة في مجلس العموم البريطاني أمام لجنة برلمانية متخصصة بالتعليم، لأول مرة في تاريخ هذا البلد.

ودُعي الروبوت "بيبر" للإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة التي يبدو أنه كان مبرمجاً للإجابة عليها، أثناء جلسة حول الذكاء الاصطناعي وتداعياته. وعرّف الروبوت عن نفسه قائلا "اسمي بيبر، أنا روبوت مقيم في جامعة ميدلسكس".

ورداً على سؤال حول ما إن كان الذكاء الاصطناعي سيحلّ محلّ الذكاء البشري أو سيتفوّق عليه، قال مطمئناً "الروبوتات لها دور مهم، لكن لا غنى عن المقدرات البشرية" في مجال تصميم التكنولوجيا، مضيفاً "سنبقى بحاجة إلى أشخاص يبحثون عن الأفكار ويفكّرون أوسع من التقسيمات المعتادة".

وبعد إنهاء المداخلة، حضر "بيبر" الاجتماع البرلماني إلى آخره، لكنه لم يدل بأي رأي بل اكتفى بالسماع والالتفات للمتحاورين