ارتفاع النفط بعد انخفاض مفاجئ في المخزون الأمريكي

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط مدعومة ببيانات أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزون الخام الأمريكي، في وقت تثير فيه أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي المخاوف على الإمداد إذا عوقبت الرياض.

و ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 72.17 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بنسبة 0.3% إلى 81.67 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صدرت عن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بواقع 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين أشارت إلى زيادة بواقع 2.2 مليون برميل.

ولم ينف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تؤكده السعودية على عدم تورطها رسميا في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، رغم أن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة السعودية، في حين يتزايد الضغط الغربي على الرياض لتقديم الأجوبة.

وفي تعليق على طبيعة الرد السعودي إذا ما أقدمت واشنطن على عقوباتها ضد الرياض، رجح جيم ريتربوش رئيس شركة "ريتربوش آند أسوسيتس" النفطية أن تخفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، "كطلقة تحذير أولى إذا قررت الولايات المتحدة فرض أي عقوبات ردا على التطورات في قضية خاشقجي".

المصدر: "رويترز"