تركيا تضع صحفيا معارضا على قائمة المطلوبين دوليا

جهينة نيوز

أعلن النظام التركي وضع الصحفي المعارض جان دوندار على قائمة المطلوبين دوليا وعمم اسمه عبر الانتربول لتسليمه له.

وذكرت صحيفة سوزكو التركية أن محكمة إسطنبول التابعة للنظام التركي اصدرت قرارا شمل صحفيا آخر الى جانب دوندار متذرعة بغياب الصحفيين المطلوبين عن جلسة المحاكمة بعد رفع دعوى قضائية عليهما.

يذكر أن المعارض والصحفي التركي دوندار شغل منصب رئيس تحرير جريدة جمهورييت وألقي القبض عليه في شباط 2016 وذلك على خلفية نشره فيديوهات توثق نقل استخبارات النظام التركي شاحنات تحمل أسلحة وعتادا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وتم إطلاق سراحه ليغادر البلاد إلى ألمانيا التي يعيش فيها حاليا وتتم محاكمته غيابيا حيث أصدرت محكمة حكما عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

وانتقد الصحفي دوندار سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام أردوغان وقمع أي أصوات تنتقد سياساته السلطوية وتفرده بالحكم وفضائح الفساد ودعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في سورية.