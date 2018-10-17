85 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق

جهينة نيوز

انخفض حجم التداول فيما ارتفعت قيمته عن جلسة أمس الأول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 105 آلاف سهم موزعة على 150 صفقة بقيمة تداولات بلغت 85 مليون ليرة.‏

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 26 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6226 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 43%.‏

وتصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 38 ألف سهم بقيمة تداول 36 مليون ليرة من خلال 44 صفقة ليغلق سهمه على سعر 945 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.4%، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 21 ألف سهم بقيمة تداول 29 مليون ليرة من خلال 36 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1325 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.15%، تلاه سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي حيث تم تداول 26 ألف سهم بقيمة تداول 9 ملايين ليرة من خلال 36 صفقة ليغلق سهمه على سعر 355 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.83%.‏

في حين تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك الشرق من 705 إلى 740 وذلك بنتيجة استيفاء شروط الفقرة أ من المادة 35.‏