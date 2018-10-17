تامر حسني يطمئن جمهوره عن حالته الصحية

جهينة نيوز

كتب الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، منشورًا، يُعلن فيه عن تطورات حالته الصحية.

وقال حسني: "الحمد لله، آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتيه وسكوت تام لمدة ٣ أسابيع فات منهم ٥ أيام، وإن شاء الله أرجع أغني، ولكن بشكل تدريجي طبعاً، وده بسبب كرم ربنا و دعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي، ألف شكر يا أغلى الناس".

يذكر أن الفنان تامر حسني قد تعرض لوعكة صحية بعد تسجيله حلقة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتواترت الأنباء حول حاجته لعملية جراحية في أحباله الصوتية