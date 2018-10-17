بومبيو: الرياض تؤكد أن التحقيق باختفاء خاشقجي سيقدم استنتاجات كاملة

جهينة نيوز

أفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن السلطات السعودية أعلنت، أن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيقدم استنتاجات كاملة وشفافة بشأن ما حدث.

وجاء في بيان بومبيو: "أجرينا محادثات مباشرة وصريحة. وشددت على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف وسريع، وقد تعهدت القيادة السعودية بتنفيذ ذلك".

ووفقا له، خلال اجتماعاته في الرياض، "نفى الملك وولي العهد بشدة معرفتهما لما حدث في قنصليتهما في إسطنبول".

وأعرب بومبيو، في اختتام المناقشات، عن ثقته، بأن السعودية "ملتزمة جديا بتحديد كل الحقائق وضمان المساءلة، بما في ذلك للمسؤولين السعوديين الكبار".

وأضاف الوزير: "اتصل الرئيس دونالد ترامب، بولي العهد، الذي قال، أنه يجري بالفعل تحقيق جدي وموثوق به. وأكد، أن عمل المحققين الحكوميين السعوديين سيؤدي إلى استنتاجات كاملة ونهائية بشفافية كاملة".

وكان بومبيو عقد يوم امس الثلاثاء، اجتماعات في الرياض مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك مع ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد أوردت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أنه خلال التفتيش الأول لمبنى القنصلية العامة السعودية الليلة الماضية، أخذ الخبراء الأتراك عينات من التربة في فناء المبنى، واستخدموا أيضا الأشعة فوق البنفسجية للبحث عن آثار الدم داخل المبنى. استمر تفتيش السفارة أكثر من 9 ساعات.

وكان خاشقجي قد اختفى بعد دخوله يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتحدثت مصادر إعلامية تركية عن احتمال أن يكون الصحفي السعودي المعارض قُتل داخل القنصلية السعودية، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفي أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.

ورفضت المملكة أمس التهديدات بمعاقبتها، وذلك بعد ساعات من تصريحات لترامب قال فيها إن السعودية ستعاقب في حال ثبت ذلك.

يذكر، أن الصحفي السعودي مشهور بكتاباته في صحيفة الـ "واشنطن بوست" الناقدة والمطالبة بحرية الرأي بالمملكة.