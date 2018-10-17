مصادرة براميل مواد غذائية مخالفة في ريف دمشق و200 تاجر إلى القضاء.. زيت زيتون "مثير للريبة" على بسطات طرطوس دون رقيب!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشربن في عددها الصادر اليوم الاربعاء 17 تشرين الاول 2018 بما تقوم به حماية المستهلك في تفقد الاسواق والمحلات والمواد المخالفة للشروط الغذائية حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق المهندس لؤي السالم أنه تم ضبط خلال اليومين الماضيين معملين لإنتاج الكونسروة المخالفة، الأول في منطقة القطيفة في ريف دمشق، إذ ضبطت كميات كبيرة من الكونسروة المخالفة ومواد متعددة الأنواع (تين- مشمش– رب البندورة– جزر وغيرها من المربيات)، وقدرت الكميات المضبوطة بحوالي 50 برميلاً، سعة البرميل الواحد 150 كغ، وبذلك يكون المجموع حوالي 7.5 أطنان تمت مصادرتها بالكامل وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص وإغلاق المعمل بالشمع الأحمر للأسباب نفسها. أما المعمل الثاني فقد أكد السالم أنه ضبط في منطقة الكسوة وفيه خمسة براميل تحتوي على كونسروة مخالفة بحدود الطن معبأة بمادة البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري وتصدر رائحة كريهة وألواناً غير طبيعة تمت مصادرتها وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وتشميع المعمل، وبذلك تكون القيمة الإجمالية للكميات المصادرة من المعملين حوالي 8.5 أطنان من الكونسروة المخالفة.

وأوضح السالم أن نشاط دوريات الحماية التابعة للمديرية كان مميزاً خلال الشهر الماضي، ولاسيما من حيث ضبط المخالفات النوعية، إذ تم تنظيم حوالي 800 ضبط تمويني معظمها مرتبطة بالمخالفات الجسيمة ومحطات الوقود والأفران وغيرها، إضافة إلى تسجيل أكثر من 30 عملية إغلاق للمحال التجارية والمنشآت الصناعية لمخالفتها الأنظمة والقوانين وشروط الترخيص، وإحالة 200 تاجر إلى القضاء المختص بسبب الغش وارتكاب المخالفات الجسيمة، وتقديم ثمانية تجار موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة والتلاعب بمواد مدعومة من قبل الدولة.

وفي طرطوس لوحظ وبالقرب من منطقة الكراجات القديمة عرض بعض البسطات عبوات زيت زيتون ذات لون غامق مائل للسواد من إنتاج ريف حلب «عفرين» كما قال البائع وبسعر ألف ليرة فقط للعبوة سعة واحد ليتر, إلا أنّ «المثير للريبة» في هذه العبوات ليس لونها وسعرها الرخيص فقط, إنما الطريقة البدائية في التعبئة و المعلومات المدونة على اللصاقة الموضوعة على العبوة التي تحتاج إلى التحقق من صحتها من الجهات الرقابية المعنية ؟

الصحيفة حاولت استيضاح ومعرفة الإجراءات التي قامت بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ولاسيما بعد التعميم الصادر عن الوزارة بخصوص مادة زيت الزيتون والحصول على عدد عينات الزيت المسحوبة من الأسواق ونسبة المخالف منها, إلا أن المديرية «امتنعت» للأسف وكالعادة عن الرد على الأسئلة الموجهة لها… من دون تعليق.

ولا بد من الإشارة إلى أن سعر «بيدون» زيت الزيتون سعة 20 ليتراً في المعاصر ما بين 24 إلى 26 ألف ليرة, وهو من إنتاج الموسم الماضي نظراً لارتفاع نسبة الأسيد في الزيت المنتج للموسم الحالي, الأمر الذي دفع الكثير من المزارعين لتحويله لصناعة الصابون لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخطورته على الصحة.