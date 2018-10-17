تقرير مرعب عن عمل النساء في البرلمانات الآوروبية و نسب التحرش و التهديد

جهينة نيوز:

أظهر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن غالبية النواب النساء في البرلمانات الأوروبية تعرضن بشكل أو بآخر للتحرش أو العنف الجنسيين.

ويستند التقرير المنشور اليوم الثلاثاء إلى إفادات 123 امرأة يعملن في 45 برلمانا لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، تشغل 81 منهن منصب النائب، فيما تعمل الأخريات موظفات في تلك البرلمانات.

وكشف التقرير أن 47% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، و68% منهن تعرضن لتمييز على أساس المظهر والجنس، و69% قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل زملائهن الرجال، في حين كشف 25% أنهن تعرضن للعنف الجنسي خلال فترة العمل.

إضافة إلى ذلك، قالت 58% من موظفات البرلمانات الأوروبية إنهن تلقين تهديدات تتعلق بالتمييز الجنسي وإهانة كرامتهن الإنسانية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى أن غالبية برلمانات أوروبا تفتقر إلى آليات فعالة تمكن النساء من الإبلاغ عن العنف الجنسي.

وعلقت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليليان موري باسكيه، على البيانات الواردة في التقرير بالقول إنها "تعكس الواقع الحزين"، معربة عن أسفها لأن حركة "أنا أيضا" MeToo التي تكشف انتشار التحرش الجنسي والعنف ضد النساء "لم تصل عالم السياسة بعد".