أبراج يوم الأربعاء 2018/10/17 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/17: مزاجي، تتميز بالتحدي، محب للمعرفة تقدس حريتك، عصبي، طبيعي محب للفن وثقافة، تلعب دور المصلح دائما متوازن رغم ميلك للاستبداد، تضاعف جهودك على صعيد سفر ومشروع شراكة جديد مرحلة مهمة للتطور مهنيا تساعد صديق أو قريب على حل مشاكل لا تهدر طاقاتك وانتبه على صحتك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تعبر عن أفكارك وتحدد خياراتك تحسم قرار مهني أخبار سعيدة على صعيد لقاءات وأحداث ومشاريع الظروف ملائمة لتحقق شيء من أحلامك، وللبعض دعوة لاحتفال وصداقة جديدة.

برج الثور: استمتع بعملك وشارك برأيك لا تتهرب من مسؤولياتك ثبت وجهة نظرك من خلال تكثيف عملك وتقديم أفضل ماعندك لتصل لطموحاتك وتزداد قدرتك على المواجهة حافظ على سمعتك الطيبة

برج الجوزاء:بداية جديدة تحمل لك اندفاع وتسوية تطلق مشروع، الفرصة كبيرة للحركة والتواصل والتعلم تطلع على أشياء مخفية رغبة بعلاقات مع الأحبة وخبر من بعيد الك.

برج السرطان: تنظم أمورك المالية وتفكر بحماية موقعك احسب خطواتك في مجال عملك انتبه من انعكاس سلبي ولا توقع على عقد شراكة جديد، للبعض فواتير واستحقاقات.

برج الأسد: القمر ببيت شراكتك تلقي الضوء على بعض الشركاء تكتشف أمور بخصوص أحد من محيطك تسبب لك توتر حافظ على هدوئك وقوتك حتى تثبت وجهة نظرك بدون انفعال حدسك الصائب يساعدك جدا.

برج العذراء: تعيد النظر بأمور سببت لك الارباك تابع أعمالك وكل الأشياء الخاصة بك لا تتجاهل أي عارض وركز على جعل الآخرين راضيين عنك، احرص على وضعك الصحي في عملية جراحية للبعض تنقل من مكان الى آخر وعمل متراكم.

براج الميزان: ازدهار في حياتك الاجتماعية حدسك يساعدك على حل كل الخلافات لحسن حظك، ثقتك القوية ومعنوياتك العالية تتبلور وتحمل لك فرص تكون نجم بمحيطك تلتفت أنظار الآخرين، تضاعف جهودك لتنال الأفضل مهنيا وعاطفيا، خبر يخص أولاد للبعض، تغير مكان ولقاءات ومصالحات للبعض.

برج العقرب: أولويات جديدة على صعيد عائلي تبحث بقضية عائلية تعود للماضي تسامح أحد من أفراد عائلتك على أخطاء ارتكبها فرصة كبيرة للتفاهم والتقارب بعيد عن الاستفزاز تعالج جرح ينزف بداخلك، تقدم على تغير تحلم فيه يأتي لمصلحتك .

برج القوس: تنهي نزاع وتصلح وضع وتجد حلول لمشاكل نهار سريع ومناسب لحركة واتصالات تحقق ربح سريع وتفتح صفحة جديدة خالية من الشوائب على صعيد العائلة حدد أهدافك وخذ قرار مناسب بالاستمرار أو انفصال حسب وضعك، للبعض سفر قصير مع الأاصدقاء .

برج الجدي: تفكر بزيادة أموالك وتنظيم ميزانيتك وتبتعد عن التبذير قد يطرأ ما يستدعي حضورك لتحصل على مكافأة، يسير وضعك المادي نحو الأفضل استغل الفرص.

برج الدلو: القمر ببرجك تشعر بقوة التحدي وتعزز قدراتك، الحركة والحيوية غير عادية، يومك غني بالحوارات واللقاءات تستقطب القلوب بجاذبيتك وتنجح بأعمالك، وللبعض انفراج وحلول لمشاكل .

برج الحوت: يوم غير ملائم لتدخل بمشاريع غير مدروسة لا تتسرع بإظهار محبتك وتقطع على نفسك وعود وضعك غير مستقر حاول تمضي يومك بعيدا عن الأضواء والأفضل أنت تكون قليل الكلام وتلتزم الصمت، انتبه على صحتك وأعصابك.