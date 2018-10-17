طارق العيسمي يعلن تخلي فينزويلا عن الدولار

جهينة نيوز:

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن فنزويلا قررت استبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

وقال طارق العيسمي: "فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".

وأضاف نائب الرئيس أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

وذكر أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

RT