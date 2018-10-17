الجيش العربي السوري يستعد لإقتحام مواقع الارهابيين في إدلب

جهينة نيوز:

أفادت مصادر عسكرية و إعلامية عن قيام وحدات من الجيش العربي السوري بإجراء تدريبات عسكرية على تخوم محافظة إدلب و ذلك بالتزامن مع إنقضاء المهلة الممنوحة للإرهابيين للخروج من المنطقة منزوعه السلاح.

و أفادت المصادر بأن التدريبات هي رسالة للإرهابيين و مشغليهم تفيد بجهوزية القوات السورية للإقتحام في حال فشل إتفاق سوتشي.

و يذكر أن الإتفاق يقضي بخروج الارهابيين قبل العاشر من الشهر الحالي و تسيير دوريات تركية روسية في المنطقة بدأ من الخامس عشر من هذا الشهر و لكن طلب الجانب التركي المزيد من الوقت لإتمام إخراج الإرهابيين من المنطقة منزوعه السلاح.