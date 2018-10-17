صحيفة تكشف مشاريع جيش الاحتلال الاسرائيلي على الفيسبوك و تويتر

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ الجيش "الإسرائيلي" طلب من شركات السايبر "الإسرائيلية" في عامي 2015 - 2016 تزويده بمنظومة تمكنه من تجميع كل المعلومات عن أصحاب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك، تويتر وغيرها".

كما طلب جيش الاحتلال بحسب صحيفة "هآرتس" تمكينه من التعرف على أصحاب الحسابات المغلقة والسرية ومن الأعضاء في أي مجموعة خاصة مغلقة وإعطاء الجيش إمكانية استخدام حسابات وهمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواضيع والكلمات التي وضعها الجيش كأولوية للمتابعة واختيار الحسابات بناء على ورودها في منشوراته: "إرهاب، مقاومة، قومية، دين، علاقات اجتماعية بإرهابيين وتنظيمات، سياسة، أسماء الأحزاب، سياسين من مختلف الاتجاهات وأسمائهم، اقتصاد، مستوى الحياة"، كما وطلب الجيش "الإسرائيلي" المنظومة باللغات العربية والعبرية والانجليزية.

و يذكر أن الموساد الصهيوني له مئات الحسابات الوهمية العربية و الصفحات باللغة العربية التي تسهم بنشر الإشاعات و بث الحرب النفسية ضد العرب بشكل عام ومحور المقاومة بشكل خاص فيما تخضع الشركات الامريكية لطلبات الموساد و تحذف الصفحات و الحسابات التي تقلق كيان العدو الاسرائيلي.