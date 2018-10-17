مركز المصالحة الروسي: تقاعس قسد أسهم في توسيع مناطق سيطرة داعش لمسافة 20 كلم

جهينة نيوز:

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق فلاديمير سافتشينكو، إنه “نتيجة تقاعس القوات الموالية للأمريكيين، تمكن الإرهابيون من فرض السيطرة الكاملة على منطقة بطول نحو 20 كلم على امتداد الضفة الشرقية لنهر الفرات بين بلدتي هجين وسوسة في ريف دير الزور”.

وأضاف سافتشينكو أنه “على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن الانتصار على إرهابيي داعش، لا يزال المسلحون يسيطرون على بعض المناطق في البلاد، ويواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتشكيلات قوات سوريا الديمقراطية الموالية للأمريكيين محاكاة محاربة المسلحين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.

وأشار كذلك إلى أن “المسلحين هاجموا مخيما للنازحين يوم الـ 13 كانون الأول الجاري، وخطفوا 700 شخص ونقلوهم إلى بلدة هجين”.