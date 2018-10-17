معرض لمنتجات المرأة الريفية في دمشق و قروض ميسرة للنساء السوريات

جهينة نيوز

تحت شعار معاً لدعم مشروع في كل منزل ريفي قام وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي المهندس أحمد فاتح القادري بإفتتاح معرض و سوق بيع لمنتجات مشاريع النساء الريفيات في حديقة تشرين في دمشق و يستمر المعرض حتى 20 تشرين اولاكتوبر.

و قال المهندي القادري في تصريح للصحفيين بعد إفتتاح المعرض: "الهدف من هذا المهرجان هو التعريف بمنتجات المرأة الريفية و إيجاد اسواق دائمة لهذه المنتجات و دعم الاسر الريفية".

و أكد الوزير وجود عدد من البرامج لدعم المرآة الريفية مؤكداً تخصيص مبلغ مليار و مئتين و خمسين مليون ليرة لتنفيذ مشاريع زراعية اسرية شملت حوالي 17 الف اسرة في الدفعه الأولى و من المتوقع ان تصل الى 40 الف اسرة قبل نهاية العام الحالي:

و أضاف الوزير أن المشاريع تضم قروض لشبكات ري بالتنقيط و بذور زراعية و منح قروض ميسرة للمرأة الريفية لتنفيذ مشاريع تصنيع زراعي منزلي تبدأ من 500 الف الى مليون و نصف ليرة سورية و بضمانات ميسرة و فوائد مخففة لا تتجاوز 6% تقوم الدولة بتغطيتها من خلال صندوق المعونة الاجتماعي و مدتها من ثلاث الى خمس سنوات.

و شدد الوزير القادري على العمل على إنشاء مراكز تسويق دائمة لمنتجات المرأة الريفية و أكد أنه تم إنشاء أول مركز في مدينة اللاذقية و ثلاث مراكز في نواحي المحافظة, و أضاف ستشمل هذه المراكز كل المحافظات و يتم التعاون مع وزارة الادارة المحلية و المحافظين لتأمين مواقع لهذه المراكز.